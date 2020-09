Twilight, Peter Facinelli vorrebbe tornare nella saga "Prima di invecchiare" (Di giovedì 3 settembre 2020) L'attore che ha interpretato il dottor Carlisle Cullen nella celebre saga cinematografica di Twilight, Peter Facinelli, ha raccontato che gli piacerebbe moltissimo tornare a interpretare il suo personaggio. Peter Facinelli spera che, un giorno, potrà tornare a "brillare" in un altro film della saga di Twilight, reinterpretando magari il suo amato personaggio, il Dottor Carlisle Cullen. Robert Pattinson non è riuscito a far dimenticare a tutti che un tempo c'è stato Twilight, nonostante i due film che fanno già parlare molto di sé in cui ha partecipato, come Tenete The Batman. Il suo ex "padre", Peter Facinelli, che ha ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Twilight, Peter Facinelli vorrebbe tornare nella saga 'Prima di invecchiare' -

Ultime Notizie dalla rete : Twilight Peter Twilight, Peter Facinelli vorrebbe tornare nella saga "Prima di invecchiare" Movieplayer.it Twilight, Peter Facinelli vorrebbe tornare nella saga "Prima di invecchiare"

L'attore che ha interpretato il dottor Carlisle Cullen nella celebre saga cinematografica di Twilight, Peter Facinelli, ha raccontato che gli piacerebbe moltissimo tornare a interpretare il suo person ...

Twilight, Peter Facinelli vuole tornare: "Farei un nuovo film in un attimo!"

Peter Facinelli ha dichiarato di essere disposto a tornare nel ruolo del dottor Carlisle Cullen, patriarca della famiglia e padre adottivo di Edward, interpretato da Robert Pattinson. In una recente i ...

L'attore che ha interpretato il dottor Carlisle Cullen nella celebre saga cinematografica di Twilight, Peter Facinelli, ha raccontato che gli piacerebbe moltissimo tornare a interpretare il suo person ...Peter Facinelli ha dichiarato di essere disposto a tornare nel ruolo del dottor Carlisle Cullen, patriarca della famiglia e padre adottivo di Edward, interpretato da Robert Pattinson. In una recente i ...