Striscia La Notizia in lutto | addio allo storico inviato del programma

Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Uno dei volti più amati ed apprezzati dal pubblico di Striscia La Notizia è morto poche ore fa. Molti sono i messaggi pervenuti per la magica dipartita. La redazione del programma di Canale 5 si è stretta intorno alla famiglia dell'inviato tanto amato. Scopriamo subito di chi si tratta. Uno dei volti più amati di Striscia La Notizia è morto poche ore fa nell'Istituto dei Tumori di Milano. Si tratta di uno dei docenti e saggisti più apprezzati in Italia e non solo per la sua grande esperienza, professionalità e saggezza. Philippe Daverio aveva 70 anni e con lui si può dire tranquillamente che a volare in cielo sia andato ...

