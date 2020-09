Rita Dalla Chiesa: «I radical chic furono ambigui con i terroristi. E oggi papà non gradirebbe…» (Di giovedì 3 settembre 2020) Nessuno dei tre figli, Nando, Rita e Simona ha voluto presenziare a Palermo, alla commemorazione istituzionale per la strage di via Isidoro Carini, a Palermo. Lì il 3 settembre del 1982 furono uccisi il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo. Nando Dalla Chiesa – così come gli altri figli dell’indimenticabile Generale- aveva impegni con l’Università in cui insegna. Ma è stato molto tagliente, come sempre: Nando Dalla Chiesa: “Papà sgriderebbe diversi esponenti istituzionali” “oggi il decoro delle istituzioni troppo spesso sembra dimenticato. Le istituzioni non sono un giocattolo. Mio ... Leggi su secoloditalia

