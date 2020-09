Referendum: “Voteremo NO per salvare la Costituzione”, dicono le Sardine (Di giovedì 3 settembre 2020) Le Sardine ribadiscono il loro fermo “no” al taglio dei parlamentari cui siamo chiamati ad esprimerci il 20 e 21 settembre. Si allarga il fronte di coloro che si schierano per il “no” al taglio dei parlamentari. Quesito su cui saremo chiamati ad esprimerci i prossimi 20 e 21 settembre. Dopo la senatrice di … L'articolo Referendum: “Voteremo NO per salvare la Costituzione”, dicono le Sardine proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

