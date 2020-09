Ostia, aggredito da 3 stranieri mentre tornava a casa: è caccia alla banda (Di giovedì 3 settembre 2020) Ieri alle 21.30 in via Padre Adolfo Catena, un uomo di 50 anni è stato aggredito e derubato del propio zaino da 3 stranieri dal volto travisato. Al momento dell’aggressione, avvenuta nei pressi della stazione di Ostia Antica, la vittima stava rientrado a casa. L’uomo è stato trasportato in codice verde all’ospedale Grassi e sono in corso le indagini per risalire agli aggressori. Ostia, aggredito da 3 stranieri mentre tornava a casa: è caccia alla banda su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Ostia Antica - Attimi di paura nella serata di ieri a Ostia Antica dove un uomo italiano di 50 anni è stato aggredito, picchiato e rapinato dello zaino da una banda di tre malviventi. E' successo poco ...