Municipio III, arrivano i ‘Tramonti in Musica’ (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma – Valorizzare il territorio, guardare con altri occhi alcuni scorci spesso attraversati velocemente, riscoprirne le aree verdi, viverle e restituirle al territorio attraverso un programma di musica tra jazz, soul, rap e classica: e’ questo l’obiettivo di ‘Tramonti in musica’, la rassegna organizzata da Viteculture Festival, Parco Labia e Daniele de Sanctis, il cui bando e’ stato pensato dal Municipio Roma III in fase di lockdown. E’ quanto fa sapere il III Municipio, con una nota. Partito il 2 settembre con il concerto del duo acustico di Diana Tejera e Fernando Pantini, svoltosi in una composta piazza degli Euganei, ‘Tramonti in musica’ vedra’ altri 6 appuntamenti alla riconquista degli spazi urbani all’aperto in alcune aree pubbliche tra Tufello, Sacco Pastore e Nuovo Salario, ogni ... Leggi su romadailynews

