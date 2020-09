LIVE – Dinamo Sassari-Virtus Roma, Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA (Di giovedì 3 settembre 2020) Ad Olbia il Banco di Sardegna Sassari apre contro la Virtus Roma la propria avventura nella Supercoppa 2020 di Serie A1. Il gruppo D si giocherà sul campo neutro dell’isola, al Geovillage più precisamente. La banda di Pozzecco vuole iniziare al meglio contro i capitolini che sono reduci da un’estate turbolenta e che sulla carta quest’anno puntano a strappare una salvezza con i denti. Alle ore 21.00 di giovedì 3 settembre si alzerà la palla a due, il match lo potrete seguire su Sportface tramite LIVE testuale. SEGUI BRINDISI-PESARO IN DIRETTA IL REGOLAMENTO DELLA Supercoppa 2020 RISULTATI E CLASSIFICHE Supercoppa AGGIORNA LA ... Leggi su sportface

LIVE SUPERCOPPA - Banco di Sardegna Sassari vs Virtus Roma (primo quarto)

Seconda gara per la prima giornata del gruppo D al Geovillage di Olbia, che vede la Dinamo Sassari affrontare una Virtus Roma in grande difficoltà nel mettere insieme il roster, priva com'è di america ...

