Ex lavoratore dell’Ilva con un cancro scrive al Presidente del Consiglio: “Voglio lavorare” (Di giovedì 3 settembre 2020) La storia di un padre che da tempo sa di avere un cancro, ma che non vuole rinunciare al diritto al lavoro. Prima, lavorava all’Ilva di Taranto Ilva (Fonte foto: Getty Images)È il grido disperato di un bambino di 3 anni, quello che un uomo ha lanciato al Presidente del Consiglio, scrivendogli una lettera, per provare a fargli ascoltare quella che più che una richiesa, è un vero e proprio appello. L’uomo, ex lavoratore presso l’Ilva di Taranto, si è ammalato di cancro, e dice di dover spendere molti soldi per le sue cure. Adesso, vorrebbe almeno un posto di lavoro per far fronte alle spese, per la situazione davvero difficile, che lui definisce: “Particolare”. I soldi per le cure ed il lavoro perso, ... Leggi su chenews

