Dramma tedesco: mamma uccide i cinque figli e si butta sotto un treno (Di giovedì 3 settembre 2020) Nella città di Solingen la polizia ha trovato cinque bambini morti in un appartamento. Secondo quanto emerso dai media sarebbero stati uccisi dalla madre. La polizia di Solingen (Germania) in queste ore sta investigando su quello che pare un Drammatico pluriomicidio. Secondo quanto riportato da ‘Bild’, gli agenti sono stati chiamati da una donna che … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Cinque bambini sono stati trovati morti in una casa di Solingen, nel Nordreno-Vestfalia, in Germania. Lo scrive la Dpa citando la polizia di Wupperthal. "I corpi senza vita sono stati rinvenuti in una ...