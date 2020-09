Così l’Ex-Ilva si può salvare (con un po’ di carbone e senza ArcelorMittal) (Di giovedì 3 settembre 2020) Esiste una via d'uscita dall'attuale gestione fallimentare nella crisi del maggiore polo dell'acciaio italiano. Un gruppo di manager ha elaborato un piano fattibile ed ecocompatibile che preserva produzione e posti di lavoro. Tutto, come sempre, dipende dalla volontà politica...Fornitori non pagati, produzione ai minimi, manutenzione trascurata, lavoratori in cassa integrazione. Sembra senza fine la crisi dell'ex-Ilva, il gruppo siderurgico passato nel 2018 sotto la gestione del colosso anglo-lussemburghese ArcelorMittal. Il quale, se entro il prossimo 30 novembre non sarà raggiunto un accordo per l'ingresso di un soggetto pubblico nella società, alzerà i tacchi e abbandonerà l'Italia. Uno scenario disastroso, frutto dell'incompetenza di una classe politica che non ha saputo affrontare il destino del ... Leggi su panorama

