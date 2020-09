Coronavirus, focolaio Boca Juniors: addirittura 18 i giocatori positivi (Di giovedì 3 settembre 2020) Sciagura in quel di Buenos Aires, dove il Boca Juniors fa sapere di aver trovato 18 giocatori positivi al Coronavirus. Come diretta conseguenza c’è la sospensione degli allenamenti per le prossime 72 ore, con le Xeneizes che sono ora decimate. Secondo la stampa argentina, fra i 18 ci sarebbero anche gli undici titolari schierati lo scorso marzo in occasione dell’ultimo impegno in Libertadores, manifestazione che gli uomini di Russo, pandemia volendo, torneranno a disputare fra due settimane. Leggi su sportface

