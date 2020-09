Commercialisti, sciopero di una settimana a settembre: tempi e motivi dello stop (Di giovedì 3 settembre 2020) I Commercialisti hanno deciso di fermarsi per sette giorni. Una settimana di sciopero indetto dalle sigle sindacali, che partirà dalla mezzanotte del 15 settembre e si chiuderà alla mezzanotte del 22 settembre. Il motivo è la mancata proroga al 30 settembre dei versamenti delle tasse. Il Consiglio nazionale della categoria ha messo a disposizione degli iscritti che vorranno aderirvi la documentazione, definita con gli stessi sindacati, necessaria per inviare le comunicazioni preventive alle commissioni tributarie di riferimento e ai propri clienti. Il 15 settembre, dalle 11 alle 13, i Commercialisti si ritroveranno in piazza dei Santi Apostoli a Roma e, contemporaneamente, presso le singole sedi locali. sciopero ... Leggi su quifinanza

