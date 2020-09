Collassa e crolla a terra mentre corre: Chiara muore a 39 anni (Di giovedì 3 settembre 2020) Stroncata a 39 anni durante una delle sue passioni, la corsa. Chiara Miotto , impiegata al negozio di capi sportivi Montura , è Collassata per un malore improvviso, proprio mentre stava facendo ... Leggi su leggo

Stroncata a 39 anni durante una delle sue passioni, la corsa. Chiara Miotto, impiegata al negozio di capi sportivi Montura, è collassata per un malore improvviso, proprio mentre stava facendo running ...Il movimento Fridays For Future del Piemonte e Valle D'Aosta organizza per sabato 5 e domenica 6 settembre, a Courmayeur, un evento dedicato ai ghiacciai che rischiano di collassare a causa dei cambia ...