Chadwick Boseman, il collega Clarke Peters: "Mi dispiace se ho pensato male di lui" (Di giovedì 3 settembre 2020) Clarke Peters, co-star di Chadwick Boseman sul set di Da 5 bloods - Come fratelli, ha rivelato di essersi pentito di aver pensato male del collega, non avendo mai capito che era affetto da tumore. La co-star di Chadwick Boseman, Clarke Peters ha dichiarato di essere rammaricato di aver giudicato il collega sul set di Da 5 Bloods - Come fratelli, ultimo film di Spike Lee, sbagliando per averlo considerato un po' superbo, senza sapere della sua malattia che lo ha colpito nel 2016. Durante un'intervista con Good Morning Britain, Clarke Peters ha rivelato di aver pensato male di Chadwick ... Leggi su movieplayer

