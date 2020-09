Campania, tutto pronto per l’inizio dell’anno scolastico: la decisione sulle date (Di giovedì 3 settembre 2020) Campania. Nel corso della riunione convocata questa sera dal Presidente della Regione a palazzo Santa Lucia, e alla quale hanno partecipato l’assessore all’Istruzione, la dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, l’Anci, i sindacati e l’Unità di Crisi per l’emergenza Covid-19, sono state affrontate le problematiche relative all’inizio del nuovo anno scolastico. E’ stata l’occasione per una verifica … L'articolo Campania, tutto pronto per l’inizio dell’anno scolastico: la decisione sulle date Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

VincenzoDeLuca : Posso capire tutto, ma come si fa a fare i maggiordomi di chi per anni ha offeso #Napoli, la Campania e il Sud? C’è… - M5S_Europa : Alessandro Cannavacciuolo, attivist di Acerra, ha ricevuto l’ennesima intimidazione. Tutto il #M5S è con lui e dife… - __Dissacrante__ : @sararigby7 A volte mi chiedo come la Campania possa essere cosi' famosa per delinquenza e ignoranza, quando invece… - Fra_Tello61 : RT @VincenzoDeLuca: Posso capire tutto, ma come si fa a fare i maggiordomi di chi per anni ha offeso #Napoli, la Campania e il Sud? C’è una… - BARBARACASTELL9 : RT @VincenzoDeLuca: Posso capire tutto, ma come si fa a fare i maggiordomi di chi per anni ha offeso #Napoli, la Campania e il Sud? C’è una… -