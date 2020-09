Calciomercato, il Napoli ha il si di Sokratis. Ora serve l’accordo con l’Arsenal (Di giovedì 3 settembre 2020) Sokratis si avvicina al Napoli Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, il Napoli avrebbe il si di Sokratis Papastathopoulos. Ecco quanto riportato dall’emittente … L'articolo Calciomercato, il Napoli ha il si di Sokratis. Ora serve l’accordo con l’Arsenal proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

DiMarzio : #Napoli | Gli aggiornamenti su Papastathopoulos, obiettivo per la difesa - Gazzetta_it : #calciomercato #Koulibaly-#ManchesterCity, ora o mai più. #Napoli in ballo anche per #Veretout e il rinnovo di… - DiMarzio : #Napoli, le parole di #DeLaurentiis su #calciomercato e riapertura degli stadi - cn1926it : #SokratisNapoli, intesa totale con il calciatore: si tratta con l’#Arsenal e si aspetta #Koulibaly - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli TMW – Napoli, Palmiero e Tutino diretti verso il Lecce: TMW – Napoli, Palmiero e… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, le ultime sull’addio di Koulibaly. Meret può sbloccare lo scambio Milik-Under Sport Fanpage Campionato dei medici, è Napoli-Lecce la finale

Saranno le squadre di Lecce e Napoli a disputare la finale del diciottesimo campionato nazionale di calcio riservato ai medici. Appuntamento all'Heffort Sport Village di Parabita (Lecce) venerdì 4 set ...

Napoli, De Laurentiis è già furioso: "Campionato falsato, incompetenti alla Uefa"

Il campionato deve ancora ufficialmente iniziare, ma c'è già chi lo ritiene falsato: Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli si è scagliato contro le istituzioni calcistiche, sia quelle italia ...

