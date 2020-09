Borse UE in rialzo. Piazza Affari si allinea (Di giovedì 3 settembre 2020) (Teleborsa) – Seduta molto positiva per le Borse europee e per Piazza Affari, che procedono in territorio positivo, dopo il dato del PMI dei servizi dell’Eurozona, migliore delle attese. Sessione debole per l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,25%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +143 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,95%. Nello scenario borsistico europeo in luce Francoforte, con un ampio progresso dell’1,22%, andamento positivo per Londra, che avanza di un discreto +0,77%, e brilla Parigi, con un forte incremento (+1,74%). Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 20.024 punti. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ottima ... Leggi su quifinanza

Seul guadagna bene e porta a casa un +1,33%, terminando la sessione a 2.395,9 punti.

(Teleborsa) - Seduta molto positiva per le borse europee e per Piazza Affari, che procedono in territorio positivo, dopo il dato del PMI dei servizi dell'Eurozona, migliore delle attese. Sessione debo ...

