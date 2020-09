Bonus Pos: c’è il codice tributo per il credito d’imposta (Di giovedì 3 settembre 2020) Bonus POS: c’è il codice tributo per il credito d’imposta sui pagamenti con carta. L’Agenzia delle Entrate rilascia, infatti, il codice da inserire nel modello F24 sulle commissioni dei pagamenti con POS. Com’è noto, il Bonus Pos è stato introdotto recentemente con il c.d. “decreto fiscale” con il duplice scopo di sostenere gli esercenti di piccole dimensioni … L'articolo Bonus Pos: c’è il codice tributo per il credito d’imposta proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

