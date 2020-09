Biodigestore, Bonavitacola: “De Luca contrario ma la decisione non spetta a lui” (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, nel corso di un incontro elettorale svoltosi questa mattina a Benevento ha inteso chiarire la vicenda relativa al progetto di un Biodigestore a Ponte Valentino, all’interno della zona Asi. “L’impianto è di iniziativa imprenditoriale privata – ha esordito Bonavitacola -, non rientra nella programmazione dell’impiantistica pubblica che è competenza degli enti di governo degli Ato”. “In qualità di amministrazione regionale siamo partiti da zero nel 2015, abbiamo dovuto fare una legge sul ciclo dei rifiuti e costituire gli enti d’ambito avviando una programmazione di impianti di compostaggio. Il Biodigestore non c’entra niente con tutto ... Leggi su anteprima24

