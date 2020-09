Bari: bimba di un mese morta in casa Ipotesi: Sids, la sindrome del decesso nella culla (Di giovedì 3 settembre 2020) Il corpo esanime della neonata è stato rinvenuto dai genitori. La bimba, di trenta giorni, era nella culla, nell’abitazione della zona Palese di Bari. Disposta l’autopsia per fare luce sulle cause del decesso. Viene ipotizzata, quale causa, la Sids, la sindrome cosiddetta della morte nella culla. L'articolo Bari: bimba di un mese morta in casa <small class="subtitle">Ipotesi: Sids, la sindrome del decesso nella culla</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

