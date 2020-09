"A Villa Inferno ragazze vittime di criminali. I genitori non sono supereroi, non è colpa loro" (Di giovedì 3 settembre 2020) “Ogni volta che succede qualcosa di eclatante che coinvolge gli adolescenti, segue la frase ‘la famiglia dov’era? è colpa loro’. Ma i genitori non sono supereroi e queste ragazze sono solo vittime”. La dottoressa Maura Manca, psicoterapeuta e presidente dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza, commenta con Huffpost il caso di “Villa Inferno”: un’inchiesta ha portato alla luce quanto accadeva all’interno di una struttura nel Bolognese, dove si tenevano festini in cui, in cambio di droga e soldi, giovani donne si prostituivano. Le indagini dei carabinieri sono partite dopo la denuncia di una madre: la figlia ... Leggi su huffingtonpost

