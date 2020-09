Volley, Supercoppa 2020: Scandicci batte Monza in quattro set e stacca il pass per la semifinale (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nel match valido per i quarti di finale della Supercoppa 2020, la Savino Del Bene Scandicci supera con il punteggio di 3-1 (25-22 25-21 25-27 25-21) la Saugella Monza ed accede alle Final Four di Vicenza. Match a lungo controllato dalla squadra di Barbolini, che si è aggiudicata i primi due set senza faticare particolarmente, ma ha visto la rimonta delle avversarie, che non hanno mollato ed hanno risalito la china nel terzo parziale allungando l’incontro. Nel quarto set, però, la Savino Del Bene ha ribadito la propria superiorità ed ha blindato la vittoria. Migliore in campo la polacca Magdalena Stysiak, che dall’inizio alla fine ha trascinato le sue compagne ed è stata la miglior marcatrice. Da segnalare anche l’ottima prova di Courtney. Sulla strada di ... Leggi su sportface

