Una Vita, anticipazioni oggi 2 settembre: Felipe in soccorso di Liberto (Di mercoledì 2 settembre 2020) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 2 settembre 2020. Che cosa vedremo nell’episodio su Canale 5 alle 14.15? Felipe intende tirare fuori di prigione Liberto, accusato di aver stuprato Genoveva. Nessuno, a Calle Acacias, riesce a crederci, nemmeno Rosina… Liberto è stato portato via in manette con l’accusa di aver violentato Genoveva. Tutti sono rimasti a bocca aperta convinti che un’accusa di questo tipo sia solo infamante. Anche Rosina, cheArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

