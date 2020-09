«Un positivo su 2 lasciato partire dalla Sardegna con sintomi» (Di mercoledì 2 settembre 2020) I focolai di Coronavirus di rientro dalla Sardegna come la partita Atalanta-Valencia di febbraio che ha contribuito all’esplosione dell’epidemia in Lombardia. Il paragone è dell’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato. E un report della Regione indirizzato al ministero della Salute fa il punto della situazione. Evidenziando un dato allarmante. Molte persone sarebbero tornate con sintomi già evidenti. Il Messaggero, che ha visionato il dossier, spiega: Il rapporto è stato elaborato dal Seresmi, il Servizio regionale per la sorveglianza delle malattie infettive, e dal laboratorio di virologia dell’istituto Lazzaro Spallanzani. Due dati non lasciano indifferenti: tra i «764 casi con link epidemiologico alla regione Sardegna», si legge nel ... Leggi su nextquotidiano

