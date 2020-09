Ufficiale: PSV Eindhoven è fatta per Philipp Max dell’Ausburg (Di mercoledì 2 settembre 2020) Philipp Max è ufficialmente un nuovo giocatore del PSV Eindhoven. Colpo importante per gli olandesi che hanno prelevato per 10 milioni di euro il terzino dall’Ausburg. Il giocatore ha firmato un quinquennale. 𝐌𝐀𝐗 𝐏𝐎𝐖𝐄𝐑 Herzlich Willkommen Philipp Max #AnnounceMax — PSV (@PSV) September 2, 2020 Foto: Twitter PSV Eindhoven L'articolo Ufficiale: PSV Eindhoven è fatta per Philipp Max dell’Ausburg proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

eantoniopolonia : @GianForzaNapol1 @JosiphOliver ho visto un video di Lozano 'top 10 gol al PSV', il canale ufficiale del PSV, gli un… - pccpla : RT @TUTTOJUVE_COM: UFFICIALE - Colpo olandese per la Juventus: preso Strijdonck dal PSV Eindhoven - frankleggiero : calciomercato/ufficiale-colpo-olandese-per-la-juventus-preso-strijdonck-dal-psv-eindhoven-527142 - danielenastasia : RT @TUTTOJUVE_COM: UFFICIALE - Colpo olandese per la Juventus: preso Strijdonck dal PSV Eindhoven - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: UFFICIALE - Colpo olandese per la Juventus: preso Strijdonck dal PSV Eindhoven -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale PSV Ufficiale: PSV Eindhoven è fatta per Philipp Max dell’Ausburg alfredopedulla.com La Juventus annuncia otto acquisti in un giorno: chi sono i nuovi giovani

Dopo Kulusevski, Arthur e McKennie, e in attesa di novità dalle trattative per Edin Dzeko e Luis Suarez, nelle ultime ore la Juventus ha depositato in Lega Calcio il contratto di 8 nuovi giocatori. Ol ...

UFFICIALE - Colpo olandese per la Juventus: preso Strijdonck dal PSV Eindhoven

Colpo olandese per la Juventus che ha depositato in Lega Calcio il cartellino dell'esterno d'attacco Bayron Strijdonck. Classe 2004, arriva dal settore giovanile del PSV Eindhoven ed è Nazionale Under ...

Dopo Kulusevski, Arthur e McKennie, e in attesa di novità dalle trattative per Edin Dzeko e Luis Suarez, nelle ultime ore la Juventus ha depositato in Lega Calcio il contratto di 8 nuovi giocatori. Ol ...Colpo olandese per la Juventus che ha depositato in Lega Calcio il cartellino dell'esterno d'attacco Bayron Strijdonck. Classe 2004, arriva dal settore giovanile del PSV Eindhoven ed è Nazionale Under ...