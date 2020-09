Tumori, ricostruita mandibola con lembo scapola (Di mercoledì 2 settembre 2020) L`equipe dell`Unità di Otorinolaringoiatria dell`Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, diretta da Raul Pellini, ha asportato un esteso tumore dell`arco della mandibola, con contestuale ricostruzione chirurgica, alla signora M. di 87 anni che ha superato in modo brillante il delicato intervento durato 8 ore. "E` necessario ricostruire il deficit osseo per garantire una buona qualità di vita al paziente, specie quando particolarmente fragile e più esposto a complicanze. La rimozione dell`arco anteriore mandibolare - spiega Raul Pellini - comporta un difetto funzionale ed estetico molto invalidante"."Siamo molto soddisfatti della riuscita dell`intervento che è sofisticato e molto raramente può essere effettuato in pazienti di età così avanzata - prosegue Pellini - . Solitamente la sede ... Leggi su ilfogliettone

