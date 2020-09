Tre mesi di ritardo nell’apprendimento per gli studenti dopo il lockdown (Di mercoledì 2 settembre 2020) La ricerca è inglese, ma i risultati possono essere facilmente paragonabili al resto del mondo. Gli allievi sono indietro di tre mesi nella preparazione dopo il lockdown. È anche raddoppiato, fra marzo e luglio il gap fra allievi con maggiori possibilità economiche e studenti più poveri secondo la National Foundation for Educational Research, i cui ricercatori hanno detto anche che la distanza sarà difficilmente colmabile in tempi brevi. Leggi su vanityfair

