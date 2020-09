Speranza: «Tutte le scuole riapriranno nel mese di settembre e riapriranno in sicurezza» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nel corso dell’informativa al Senato il Ministro della Salute Speranza ha sottolineato come l’obiettivo primario del Governo al momento sia la riapertura delle scuole. «Tutte le scuole riapriranno nel mese di settembre e riapriranno in sicurezza» Il documento sulle linee guida per la gestione dei casi covid e dei focolai che è stato approvato ci permetterà senza alcuna differenziazione di carattere territori di gestire gli eventuali positivi. Su queste linee, approvate all’unanimità, sta partendo un corso di formazione organizzato dall’Istituto Superiore della Sanità per fare in modo che il personale scolastico sia allineato agli obiettivi. ... Leggi su ilnapolista

