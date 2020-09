Spagna, disoccupazione in leggero aumento ad agosto (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Teleborsa) – Cresce leggermente la disoccupazione in Spagna nel mese di agosto, dopo il balzo registrato il mese precedente, quando la fine del lockdown ed il periodo estivo avevano innescato un’ondata di assunzioni. L’aumento è comunque il più basso dal 2016 per questo mese dell’anno. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrato un aumento mensile dei disoccupati di 29.780 unità (+0,79%) a fronte del calo di 89.849 unità registrato nel mese di luglio. Il numero totale dei disoccupati si è attestato a 3.802.814 persone. Leggi su quifinanza

