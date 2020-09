Spaccio nella roccaforte del clan, arresto a Bagnoli (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri mattina gli agenti del Commissariato Bagnoli, durante un servizio di contrasto allo Spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Enea una persona che, dopo essere uscita da un’abitazione, ha consegnato qualcosa a un giovane in cambio di denaro. I poliziotti hanno bloccato entrambi trovando l’acquirente in possesso di una bustina contenente cocaina mentre, presso l’abitazione da cui la persona era uscita, hanno rinvenuto due involucri della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 3 grammi, un bilancino e la somma di 300 euro. Antonio Lucariello, napoletano di 44 anni, sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G., è stato arrestato per Spaccio e detenzione ai fini di Spaccio di sostanza stupefacente, ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio nella Brescia, terzo arresto per spaccio al Carmine: 52enne finisce in carcere QuiBrescia Reggio Emilia, spaccia droga al parco Santa Maria: arrestato dai carabinieri

In manette un uomo di 47 anni originario di Taranto, seguito da giorni dai militari. Sotto sequestro alcuni grammi di cocaina e 1400 euro in contanti REGGIO EMILIA – Un 47enne originario di Taranto è ...

Ritorno in classe, Salvini: “Oggi è più pericoloso starnutire che spacciare. Presto mozione di sfiducia alla ministra Azzolina”

“La priorità seconde me è la scuola. Ci sono 8 milioni di bimbi che aspettano di tornare in classe. Ad oggi 50 mila cattedre sono vuote, sono 3 mesi che proponiamo soluzioni, di assumere i precari e ...

