Silvio Berlusconi positivo al Covid (Di mercoledì 2 settembre 2020) Silvio Berlusconi è positivo al Covid. Lo ha comunicato Forza Italia, informando che «In seguito a un ulteriore controllo precauzionale il presidente Berlusconi è risultato... Leggi su ilmessaggero

MILANO - Silvio Berlusconi è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. "Berlusconi è asintomatico in isolamento a domicilio", spiega il professor Alberto Zangrillo, medico personale del leader ...Silvio Berlusconi è positivo al coronavirus, lo ha annunciato il suo medico personale Alberto Zangrillo. “È asintomatico, in isolamento a domicilio”. Il tampone, ha spiegato il primario di Anestesia e ...