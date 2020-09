Silvio Berlusconi positivo al Covid: «Ma continuo la battaglia». Positivi i figli Barbara e Luigi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Silvio Berlusconi è positivo al Covid. La notizia è stata anticipata dall'Adnkronos. Forza Italia ha poi comunicato che «In seguito a un ulteriore controllo precauzionale... Leggi su ilmattino

matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - matteosalvinimi : Auguri di pronta guarigione e un abbraccio affettuoso all'amico Silvio Berlusconi. - MICHELE12MGM : RT @GiorgiaMeloni: Al presidente Silvio Berlusconi i migliori auguri di pronta guarigione da me e da Fratelli d’Italia. Che è un leone lo h… - oscarvalle1984 : RT @GiorgiaMeloni: Al presidente Silvio Berlusconi i migliori auguri di pronta guarigione da me e da Fratelli d’Italia. Che è un leone lo h… -