Silvio Berlusconi positivo al Covid: in isolamento ad Arcore (Di mercoledì 2 settembre 2020) Silvio Berlusconi è risultato positivo al tampone per il Covid-19. Secondo quanto riferito dal suo medico Alberto Zangrillo, il leader di Forza Italia sarebbe asintomatico e in isolamento domiciliare presso la sua casa ad Arcore. Berlusconi si era sottoposto già a due tamponi a cui era risultato negativo. Ma dopo aver fatto il terzo tampone programmato, la positività ha confermato il contagio, avvenuto molto probabilmente durante il soggiorno in Sardegna. Un comunicato del suo ufficio stampa ha dichiarato: “Il Presidente continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. Continuerà in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del ... Leggi su velvetgossip

