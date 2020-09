Philippe Daverio: l'omaggio della RAI con le vecchie puntate di Passepartout (Di mercoledì 2 settembre 2020) La RAI, con un'antologia di Passepartout, rende omaggio a Philippe Daverio, lo storico d'arte morto oggi all'età di 71 anni. Philippe Daverio è stato volto ed essenza di Passepartout, il programma RAI che ha avvicinato per anni il suo pubblico al mondo dell'arte, ed è per questo che proprio la RAI ha deciso di rendere omaggio allo storico d'arte con un'antologia di vecchie puntate di quella trasmissione che, per 10 anni, ha ideato e condotto. Occhiali tondi, stile da dandy e voce roca, Philippe Daverio, morto oggi all'età di 71 anni per un tumore, non ci farà compagnia, ancora in giro per mostre e palazzi storici, con nuove puntate. In ... Leggi su movieplayer

