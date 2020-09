Pastena/Collepardo, un agosto record per le Grotte: boom di visitatori. Forte incremento rispetto al 2019 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Anche per il 2020 si conferma il grande interesse da parte del pubblico per le Grotte di Pastena e Collepardo che hanno registrato oltre 13 mila presenze solo nel mese di agosto con un notevole incremento di visitatori rispetto ad agosto 2019: la Grotte di Pastena vedono una crescita di pubblico del 18% con oltre 8 mila visitatori, mentre le Grotte di Collepardo e il Pozzo d’Antullo, con circa 5 mila visitatori, hanno registrato un aumento delle presenze di quasi il 90% rispetto allo scorso anno. “I dati positivi registrati nel 2020 confermano che le Grotte di Pastena e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Pastena/Collepardo, un agosto record per le Grotte: boom di visitatori. Forte incremento rispetto al 2019 - Alessio_Porcu : I numeri confermano: in Ciociaria il Turismo è possibile - agoralazio : Notevoli presenze per le Grotte di Pastena e Collepardo - quartomiglio : 01/09/2020 - CULTURA: GRANDE SUCCESSO DI PRESENZE PER LE GROTTE DI PASTENA E COLLEPARDO - TG24info : Provincia - Record di presenza ad agosto per le Grotte di #Pastena e #Collepardo - -

Ultime Notizie dalla rete : Pastena Collepardo Turismo in Ciociaria: boom di presenze alle grotte di Pastena e Collepardo Tu News 24 Turismo in Ciociaria, 13mila visitatori ad agosto alle grotte di Pastena e 5mila a quelle di Collepardo

Anche per il 2020 si conferma il grande interesse da parte del pubblico per le Grotte di Pastena e Collepardo che hanno registrato oltre 13 mila presenze solo nel mese di agosto con un notevole increm ...

Anche per il 2020 si conferma il grande interesse da parte del pubblico per le Grotte di Pastena e Collepardo che hanno registrato oltre 13 mila presenze solo nel mese di agosto con un notevole increm ...