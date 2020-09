Napoli, Allan saluta i tifosi: "Grazie di tutto" (Di mercoledì 2 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 02 SET - "Un saluto ai tifosi? Solo Grazie di tutto". Così Allan, con un video che sta girando suo social network, lascia Napoli, con un sorriso e una mano che saluta i tifosi che lo ... Leggi su corrieredellosport

ge_vasco : Napoli acerta venda do volante Allan para o Everton, afirma TV - DiMarzio : #Calciomercato, #Napoli | E' fatta per la cessione di #Allan all'#Everton - VincenzoLombar1 : @CarmeloCavani96 @iINSIDER_ Il 20 inizia il campionato e noi non abbimo ne comprato nessuno ne venduto nessuno a pa… - tottimitico : @antigiannino96 @macho_morandi In realtà il napoli non ha gli stessi dello scorso anno senza Allan, koulibaly, callejon e milik in scadenza - ixiidave : Facendo i conti il Napoli con tutti gli esuberi e le cessioni di allan, kk, milik,maksi,hysaj e ospina se avverrà h… -