Molecole | la Mostra di Venezia parte da un film intimista segnato dalla pandemia

Era quasi destino che questa edizione singolare e "fragile" della Mostra del Cinema di Venezia, primo dei grandi festival a svolgersi dopo il Coronavirus, cominciasse da un film segnato, scolpito intorno e dall'emergenza. La preapertura del primo settembre di Venezia 77, il cui programma comincia ufficialmente oggi, è stato caratterizzato infatti dalla proiezione fuori concorso di Molecole di Andrea Segre, documentario nato dal Covid-19, perché il lockdown ha sorpreso il regista a Venezia, dove stava seguendo due progetti, un nuovo film di finzione sul turismo e uno spettacolo per il Teatro Stabile del Veneto sul tema delle acque. Pronto a girare, il 22 febbraio, Segre viene travolto, come tutti, ...

