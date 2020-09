Mentre la Roche presenta il tampone rapido (diagnosi in 15 minuti) l’ Irccs avverte: “Covid anche a Natale” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sull’ormai ricorrente tema coronavirus anche oggi tante le notizie al punto che, abbiamo deciso di condensarne il senso in due sole ‘news’ in qualche modo collegate fra di loro. Dalla Roche un test rapido per la diagnosi Covid Dunque, da una parte quella positiva o, perlomeno pratica: la Roche ha infatti annunciato che per la diagnosi di Covid-19 si appresta a lanciare un nuovo test rapido, in grado di fornire risultati entro 15 minuti. In attesa dell’ok anche negli States, il colosso farmaceutico elvetico assicura che l’innovativo test – un ‘toccasana’ negli aeroporti, scali ferroviari, ecc. – sarà disponibile in Europa entro la fine di settembre. Insomma una buona notizia ... Leggi su italiasera

italiaserait : Mentre la Roche presenta il tampone rapido (diagnosi in 15 minuti) l’ Irccs avverte: “Covid anche a Natale” -

Ultime Notizie dalla rete : Mentre Roche Mentre la Roche presenta il tampone rapido (diagnosi in 15 minuti) l’ Irccs avverte: “Covid anche a Natale” Italia Sera Borsa: Europa sale nel finale con Wall Street, Milano +1,3%

(ANSA) - MILANO, 02 SET - Salgono nel finale le borse europee, facendo di gran lunga meglio di Wall Street. Francoforte (+2%) è la migliore, seguita da Parigi (+1,86%), Londra (+1,4%), Milano (+1,35%) ...

Covid, Roche lancia il tampone rapido: risposta entro 15 minuti

Il colosso farmaceutico svizzero Roche ha annunciato che lancerà a breve un test rapido per la diagnosi di Covid-19, in grado di fornire risultati entro 15 minuti. In Europa dovrebbe essere disponibil ...

(ANSA) - MILANO, 02 SET - Salgono nel finale le borse europee, facendo di gran lunga meglio di Wall Street. Francoforte (+2%) è la migliore, seguita da Parigi (+1,86%), Londra (+1,4%), Milano (+1,35%) ...Il colosso farmaceutico svizzero Roche ha annunciato che lancerà a breve un test rapido per la diagnosi di Covid-19, in grado di fornire risultati entro 15 minuti. In Europa dovrebbe essere disponibil ...