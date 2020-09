Mauritius, altra macchia nera: marinai morti nella “missione di salvataggio” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Alle Isole Mauritius va in scena un vero e proprio tragico destino: tre marinai sono morti per salvare un disastro ambientale senza precedenti. Ricorderemo tutti il disastro ambientale avvenuto, nelle Isole Mauritius, lo scorso 25 luglio quando, a causa di una forte marea, la petroliera MV Wakashio, battente bandiera panamense ma di proprietà giapponese, si era incagliata nei pressi del parco marino di Blue Bay. L’equipaggio si era messo subito in salvo. Dopo poche ore, però, è iniziato il vero disastro ai danni di fauna e flora marina: una lunga scia di petrolio ha iniziato a invadere il paesaggio marino facendo scattare l’allarme per una situazione senza precedenti e che ora inizia a preoccupare di giorno in giorno. Dopo più di un mese, il destino, il caso, o ... Leggi su bloglive

Alle Isole Mauritius va in scena un vero e proprio tragico destino: tre marinai sono morti per salvare un disastro ambientale senza precedenti. Ricorderemo tutti il disastro ambientale avvenuto, nelle ...