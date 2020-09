Marano, un arresto per spaccio di droga: IL NOME (Di mercoledì 2 settembre 2020) Marano e Calvizzano: controlli a tappeto e presìdi dei Carabinieri. 1 arresto per spaccio di droga e 1 denuncia per ricettazione, centinaia di persone controllate. Servizio straordinario di controllo del territorio messo in atto nei comuni di Calvizzano e Marano di Napoli dai Carabinieri della compagnia locale, insieme a quelli del Reggimento Campania. Durante il … Leggi su 2anews

fattidinapoli : Napoli: Controlli a tappeto a Calvizzano e Marano. Un arresto e una denuncia - - puntomagazine : Calvizzano e Marano: un arresto e una denuncia - controllate 145 persone @_Carabinieri_ #news - zazoomblog : Marano controlli a tappeto dei carabinieri: multe per 18mila euro e un arresto - #Marano #controlli #tappeto -