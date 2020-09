Maglione: “Mastella sull’impianto dica no al suo alleato De Luca” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAncora sulla vicenda del biodigestore in zona Asi a intervenire è il deputato del Movimento Cinque Stelle Pasquale Maglione che chiama direttamente in causa il sindaco Clemente Mastella. Scrive Maglione: “Mastella alla fine, messo alle strette, ha battuto un colpo e chiaramente lo ha fatto adottando la sola e unica strategia che conosce: spostando l’attenzione su tematiche che non costituiscono il cuore della questione, senza assumere una posizione politica netta. Per essere chiari da subito: il Movimento 5 Stelle è contro la centrale turbogas Luminosa e senza esitazioni ha già chiesto chiarimenti al MISE. Dallo stesso ministero hanno fatto sapere che non si tratta di una nuova autorizzazione ma di una procedura cominciata nel 2010, durante il governo Berlusconi. Lo stesso schieramento politico ... Leggi su anteprima24

