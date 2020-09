LEGO Harry Potter: il set di Diagon Alley, in tutto il suo splendore, è disponibile da oggi! (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un set immenso, con ben 14 mini figure contenute all'interno di cui quattro inedite, vale a dire Gilderoy Allock/Lockhart, Florian Fortebraccio, Lucius Malfoy e il fotografo della Gazzetta del ... Leggi su justnerd

sasaabud : @mister_queenie KAHSKQGS lego Harry Potter é foda - Nerdmovieprod : LEGO Harry Potter: il nuovo set di Diagon Alley è spettacolare #HarryPotter #lego - Collater_al : LEGO celebra Harry Potter con il set di Diagon Alley - 1ikgh : Appello ai negozi #Lego se avete bisogno di chi vi costruisce il nuovo set Harry Potter di diagon alley io vengo gr… - BestMovieItalia : Diagon Alley, il set LEGO di Harry Potter che non tutti possono permettersi - -

Ultime Notizie dalla rete : LEGO Harry

Nerdmovieproductions

Il Gruppo Lego ha comunicato quest’oggi i dati economici relativi al primo semestre, chiuso il 30 giugno 2020. Il fatturato di questo periodo rispetto allo stesso dello scorso anno è cresciuto del 7%, ...È il 1° settembre e, come sempre da 23 anni, al binario 9 3/4 di King’s Cross il treno è pronto a partire per la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Per celebrare il ritorno a scuola, proprio ...