La lavatrice perfetta? Ecco i consigli per l’acquisto di quella giusta (Di mercoledì 2 settembre 2020) Siete alla ricerca della lavatrice perfetta? quella che vi fa risparmiare tempi, consumi, costi, ma rende il vostro bucato immacolato? Allora non perdetevi questi consigli per l’acquisto di un elettrodomestico davvero efficiente e che soddisfi tutte le vostre esigenze. Curiose? Iniziamo! La lavatrice perfetta: la classe energetica Per prima cosa, leggete bene le etichette, imposte per legge, che indicano la classe energetica all’interno di cui si colloca un elettrodomestico. Si suddividono in in D, C, B, A, A+, A++, A+++, dalla meno alla più efficiente, e qualche marchio ha anche A-20%, quale ulteriore ribasso rispetto al consumo standard. Ma ricordate che per poter ridurre ulteriormente i costi, dovete optare per lavaggi a basse temperature, perché il ... Leggi su pianetadonne.blog

Sul mercato si trovano decine e decine di modelli di questo elettrodomestico, una grande invenzione di cui ormai è impossibile fare a meno. In questo articolo esponiamo cinque consigli per l'acquist ...

Milano: se è proprio questa la frase che, nel tuo motore di ricerca web del tuo PC, tu hai appena selezionato, allora sei di sicuro alla ricerca della ditta ideale, per far riparare la tua vecchia lav ...

