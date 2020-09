Inger Nillson: “Pippi Calzelunghe è ancora un modello per le ragazze” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “A una ragazza di oggi Pippi Calzelunghe direbbe di essere se stessa, di vestirsi come le pare e di non fare come gli altri se non ne è sicura. Quando uscì il libro di Astrid Lindgren, e la stessa cosa accadde con la serie tv, alcuni non ritennero questo personaggio adatto ai bambini. Ma per me lei resta un modello positivo”. Basta guardarla bene e si ritrovano sul suo bel viso maturo le tracce di quel volto birichino, con le treccine color rosso carota lasciate a mezz’aria e le lentiggini, che tanto ha appassionato bambini e adulti in tutto il mondo: Inger Nilsson, l’attrice che da ragazzina ha interpretato Pippi Calzelunghe nella serie tv anni ’70, è ancora legata a doppio filo a questo personaggio, come se il tempo non fosse passato. Con il ... Leggi su tvzap.kataweb

