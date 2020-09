Infortunio Bernardeschi: il comunicato della Juventus (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Juventus ha comunicato le condizioni fisiche di Federico Bernardeschi a seguito dell’Infortunio rimediato in nazionale La Juventus ha diramato un comunicato ufficiale in merito alle condizioni fisiche di Federico Bernardeschi, che ha rimediato un Infortunio muscolare con la nazionale italiana. «Federico Bernardeschi, a seguito del problema muscolare riferito in Nazionale, è stato sottoposto oggi presso il JMedical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra; tra 15 giorni verrà sottoposto a nuovi controlli». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

