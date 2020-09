Indagine dei tecnici sul cranio di Gioele. La verità nascosta nei granelli di terra (Di mercoledì 2 settembre 2020) Valentina Raffa Comparazione di materiali per capire il luogo della morte Dov'è morto il piccolo Gioele? Il suo corpo, che non è stato rinvenuto per intero, è stato spostato dal luogo in cui il bambino ha perso la vita? Sono le domande a cui dovranno rispondere i geologi e gli entomologi forensi che alle 15 di ieri al Dipartimento di Geologia forense dell'Università di Messina hanno eseguito un esame sul cranio di Gioele rinvenuto poco distante dai resti del suo corpicino. Quest'ultimo distava circa 400 metri in linea d'aria dal traliccio dell'alta tensione vicino al quale è stata rinvenuta morta la mamma, Viviana Parisi, che il 3 agosto si è inoltrata a piedi nelle campagne di Caronia con il figlio Gioele di 4 anni, facendo perdere le tracce. Il suo corpo fu ... Leggi su ilgiornale

GrimoldiPaolo : Un'altra indagine penale in #Lombardia che conferma come dietro al business dell’#accoglienza dei #clandestini afri… - womenncri : L’Onu accenda un faro sui crimini in #Iran nel 1988. L’appello dell’amb. @GiulioTerzi Questo silenzio dilagante de… - AlboPopMessina : #manutenzioneimmobilicomunali Avviso di indagine di mercato. Lavori di adeguamento sismico dei corpi 2 e 3 della sc… - valeria21602823 : RT @cresce_m: Ho parlato oggi con il Comandante dei Vigli Urbani di Torgiano. Mi ha risposto di NON conoscere la storia di Cody. Mi ha assi… - lillidamicis : L’indagine dell’associazione italiana a tutela dei consumatori ha analizzato i bilanci 2019 delle 272 banche attive… -