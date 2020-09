Il Barcellona prova a scuotersi: in arrivo Wijnaldum (Di mercoledì 2 settembre 2020) Georginio Wijnaldum, forte mezzala del Liverpool è vicinissimo a diventare un nuovo centrocampista del Barcellona, ormai privatosi di Rakitic e Vidal. Il nuovo tecnico blaugrana Koeman ha subito richiesto il centrocampista che conosce bene avendolo allenato in nazionale olandese. Negli ultimi giorni anche le milanesi sembravano interessate al centrocampista del Liverpool, che secondo Sport viaggia ormai spedito in direzione Barcellona. I costi dell'affare si aggirano intorno ai 20 milioni.caption id="attachment 745157" align="alignnone" width="402" Georginio Wijnaldum, Getty Images/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

