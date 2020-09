Highlights Caruso-Duckworth, primo turno Us Open 2020 (VIDEO) (Di mercoledì 2 settembre 2020) (4-6 7-5 7-5 6-2) Il VIDEO con gli Highlights del match tra Salvatore Caruso e James Duckworth, valido per il primo turno degli Us Open 2020. Avvio di match buono per l’australiano che si porta a casa il primo set, l’azzurro però recupera nei due set successivi piazzando il break decisivo nel finale. Il quarto set viene poi dominato da Caruso che conquista il successo (4-6 7-5 7-5 6-2). In alto le immagini salienti del match. Leggi su sportface

sportface2016 : #tennis #USOpen, gli highlight del match del primo turno tra l'azzurro #Caruso e l'australiano #Duckworth -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Caruso Highlights Caruso-Duckworth, primo turno Us Open 2020 (VIDEO) Sportface.it VIDEO NAPOLIMAGAZINE.COM - Triangolare: Napoli-L'Aquila 11-0 e Castel di Sangro-Napoli 0-10, highlights e tutti i gol!

CASTEL DI SANGRO - Triangolare: Napoli-L'Aquila 11-0 e Castel di Sangro-Napoli 0-10, gli highlights e tutti i gol, con la tripletta di Osimhen in 8 minuti, ecco il video integrale di "NapoliMagazine.C ...

CASTEL DI SANGRO - Triangolare: Napoli-L'Aquila 11-0 e Castel di Sangro-Napoli 0-10, gli highlights e tutti i gol, con la tripletta di Osimhen in 8 minuti, ecco il video integrale di "NapoliMagazine.C ...