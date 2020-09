Francia, al via il processo per l’attentato alla redazione di Charlie Hebdo (Di mercoledì 2 settembre 2020) In Francia inizia il tanto atteso processo per il terribile attentato ai danni della redazione di Charlie Hebdo: cinque anni dopo si apre il fascicolo. Rimanemmo tutti sconvolti. Per il brutale attacco alla libertà, alla manifestazione di pensiero (anche se in modo satirico), alla voglia di esprimersi contro tutti i divieti imposti da altre forme “dittatoriali”, forse, nascoste dietro la religione. A cinque anni dall’attentato che ha visto la morte dei ragazzi della redazione di Charlie Hebdo, in Francia inizia il tanto atteso e ora arrivato processo. Il tutto, si apprende da fonti francesi, “si svolgerà con rigide misure di ... Leggi su bloglive

