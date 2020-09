Flick: «Perisic out in Champions? Scelta di pancia» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Flick ha commentato l’esclusione dalla finale di Champions League di Perisic: le parole del tecnico del Bayern Monaco Hans-Dieter Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato dell’esclusione dalla finale di Champions League di Ivan Perisic. «Probabilmente è stata una decisione di pancia. Al giocatore l’ho comunicato poche ore prima del calcio d’inizio, mi piace lasciar aperte le scelte di formazione fino alla fine. In ogni caso non avrei sbagliato anche schierando Perisic o Coutinho: Ivan ha fatto grandi cose nelle partite precedenti, Philippe si stava allenando bene ed aveva grande fiducia». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

